Zesde opeenvolgende oefenzege Ajax overschaduwd door uitvallen Blind

Door Johan Inan

Blind zorgde voor veel bezorgdheid toen hij in de 78ste minuut plots, zonder de bal of een opponent in de buurt, naar de vlakte ging. De verdedigingsleider zakte al lopende door de knieën en ging languit liggen. Klaas-Jan Huntelaar vroeg om verzorging en al snel stonden meerdere teamgenoten over Blind gebogen. Toen het spel stillag, sprintten twee leden van de medische staf het veld in om poolshoogte te nemen.

Een golf van benauwdheid vloeide onmiddellijk door de Johan Cruijff Arena, die met 6.000 toeschouwers ‘uitverkocht’ was. Velen van hen zullen een déjà vu gehad hebben. In december ging Blind tijdens de Champions League-wedstrijd Ajax - Valencia ook onverwachts liggen, naar later bleek als gevolg van een ontstoken hartspier. Bij de routinier werd daarop onderhuids een icd-kastje, een soort defibrilator, geplaatst.

,,En die ging af. Nu is het een kwestie van de resultaten afwachten”, zei Ten Hag, die zijn leider vrij snel daarna zag opkrabbelen en ook al kort sprak toen hij hem passeerde op weg naar de kleedkamer. ,,Daley is oké. Hij voelt zich oké. Dat heeft hij me net ook verteld.”

Hoe Ten Hag zelf naar het schrikmoment keek? ,,Het belangrijkste is het welzijn van de speler. Zijn gezondheid is natuurlijk de eerste zorg. Als je het sein krijgt dat hij oké is, ga je verder met de wedstrijd.”

Volledig scherm Zakaria Labyad, maker van het enige doelpunt, met Hertha-speler Karim Rekik. © BSR Agency

Kudus, Schuurs en Neres

En die wedstrijd verliep tot dan toe vrij vlekkeloos. Ten minste, Ajax speelde met wat minder franje maar kwam door een van richting veranderde vrije trap van Zakaria Labyad op voorsprong en sleepte, mede door een ijzersterk optreden van Perr Schuurs, de zesde opeenvolgende oefenzege in de wacht.

Ook het thuisdebuut van Mohammed Kudus was een verdienstelijke. De Ghanees toonde zich een beweeglijke, wendbare en sterke spelmaker, die zijn acties nog wel eens te ver door wil drijven. Zonder de bal was hij vaak ook nog zoekende, zag ook Ten Hag: ,,Als hij dat ook nog tot zich neemt, kan hij naar een nog hoger niveau toe groeien.”

Bij Ajax, dat eerder op de dag met een jonge ploeg ook Holstein Kiel (5-2) versloeg, was er ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Naast de van lichte klachten teruggekeerde Huntelaar was er vooral blijdschap voor David Neres, die zijn eerste minuten in bijna tien maanden maakte. De Braziliaanse aanvaller raakte vorig jaar geblesseerd in een andere Champions League-wedstrijd, tegen Chelsea (4-4) en kampte sindsdien met knieklachten.

Of hij alweer een beetje de oude is, konden supporters, ook door de schrik die bij de volgende – onverwachte – wissel loskwam, nauwelijks inschatten. Ten Hag weet niet of hij zaterdag in de waarschijnlijke generale repetitie tegen Eintracht Frankfurt kan beschikken over Blind, die, mits fit, in de eerste week van september ook met Oranje voor de Nations League tegen Polen en Italië speelt.

,,Hij gaat naar het ziekenhuis. Dan wordt onderzoek gedaan. De cardioloog gaat het uitlezen. Aan de hand van de resultaten zullen beslissingen genomen worden. Daley zelf zei dat hij zich goed voelt. Daarvoor is dat kastje ook.”

Ajax (vs Hertha BSC): Stekelenburg; Dest, Schuurs, Blind (80. Rensch), Tagliafico, Alvarez, Kudus, Van de Beek; Antony (72. Neres), Labyad (72. Huntelaar), Tadic.

Volledig scherm Daley Blind verlaat op eigen kracht het veld nadat hij plotseling, zonder dat er een bal in de buurt was, op het veld ging liggen. © ANP

Bekijk het doelpunt van Zakaria Labyad.

