Zes punten inlopen in tien wedstrijden? Het lukte nog nooit in de eredivisie

Martens eindelijk terug bij Leeuwinnen: ‘Ik heb er heel veel zin in’

14:16 Lieke Martens is terug bij de Leeuwinnen voor het ‘Tournoi de France’, een oefentoernooi in Frankrijk ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in dat land. De speelsters van Barcelona is weer helemaal fit en heeft zin om weer te schitteren voor het nationale elftal.