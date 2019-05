Zes ploegen uit Keuken Kampioen Divisie strijden volgend seizoen in play-offs om promotie

In de eerste divisie blijft het systeem met periodekampioenen voorlopig van kracht. Anders zou er voor veel clubs al snel niets meer op het spel staan, ook al omdat je uit de eerste divisie niet kunt degraderen. De zes eerstedivisieclubs spelen in de play-offs eerst onderling tegen elkaar. In de tweede ronde sluit de club uit de eredivisie aan, die voor handhaving twee ronden zal moeten overleven.