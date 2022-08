Zerrouki hoopt dat FC Twente hem naar Feyenoord laat gaan, PSG haalt opvolger Wijnaldum

Zorgen Feyenoord-coach Slot nemen toe: ook Dilrosun meldt zich in lappenmand

Javairô Dilrosun is de volgende speler van Feyenoord die geveld wordt door fysieke klachten. Vandaag ontbrak de van het Duitse Hertha BSC overgekomen aanvaller op het trainingsveld van de Rotterdamse club. Hoogst onzeker is het of hij komende zondag, wanneer de uitwedstrijd tegen Vitesse wacht, inzetbaar is.

