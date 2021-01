Zelfs Romário en Kezman kunnen niet tippen aan de indrukwekkende cijfers van Giakoumakis

Giakoumakis is de vierde speler die minstens 21 keer scoort in zijn eerste 20 duels. Na de goede vrije trap van Vito van Crooij tikte Giakoumakis vanavond tegen Fortuna de 2-1 binnen. Dat was alweer zijn 21ste doelpunt van het seizoen. De topscorerstitel kan hem bijna niet meer ontgaan, als VVV hem zondag of maandag niet meer verkoopt. De nummer twee op de topscorerslijst van de eredivisie is FC Twente-spits Danilo, die op elf goals staat.



Met zijn doelpunt van vanavond kwam Giakoumakis in een mooi rijtje terecht. Alleen in het seizoen 1956/57, het eerste seizoen van de eredivisie, presteerden Tonny van der Linden en Coen Dillen beter dan de Griek in hun eerste 20 wedstrijden. Zij scoorden toen allebei 22 keer. Cor van der Gijp maakte in datzelfde seizoen ook 21 doelpunten na 20 wedstrijden en staat op gelijke hoogte met de spits van VVV. Giakoumakis is dus de eerste ná dat eerste seizoen die deze prestatie levert.



Voormalig PSV-spitsen Mateja Kezman (20 goals) en Romário (19) begonnen ook goed in Nederland, maar scoorde beiden minder vaak dan de Griek. John Guidetti scoorde bij Feyenoord, net als Hans Venneker, 19 keer in hun eerste 20 eredivisieduels.