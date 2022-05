Zelfs nummer vijf Frankrijk moet vrezen na indrukwekkende opmars Nederland

Indrukwekkende opmars

Toen Nederland in 2018 op de veertiende plek belandde en een rechtstreeks ticket naar de Champions League-groepsfase ver weg was, leek het een utopie dat Nederland zich vier jaar later weer met de Europese subtop zou gaan meten. De uitstekende prestaties van dit seizoen hebben Nederland echter weer stevig op de zevende plaats van de ranglijst gebracht. Dit seizoen is Nederland met 19,200 punten bijna het best presterende land van Europa: alleen Engeland scoorde meer punten (21,000). Daardoor is de vrees voor vroege Europese eliminatie verdwenen en zijn de dromen van twee clubs in de Champions League meer dan gegrond.

Jagen op Frankrijk

Volledig scherm Brian Brobbey namens Ajax in de Champions League. © Getty Images Want virtueel is Nederland dankzij de Europese droomcampagne nummer zes Portugal al gepasseerd op de ranglijst. Komend seizoen verdedigt Nederland een voorsprong van 2,684 punten om in 2024 verzekerd te zijn van twee plekken in de groepsfase van de Champions League. Zelfs nummer vijf Frankrijk is niet langer uit zicht: Nederland heeft 2,181 punten minder dan de Fransen. In 2018 bedroeg die achterstand nog bijna 42 (!) punten. De beloning voor de vijfde plaats? Twee Champions League-plekken, twee Europa League-startbewijzen en twee teams die in de voorronde van de Champions- en Conference League mogen strijden.

Een plek in de top vijf zou Nederlandse historie betekenen. Jarenlang schommelde het Nederlandse voetbal rond de tiende plaats, met uitschieters naar boven en beneden. In 1998 stond Nederland voor het laatst op de vijfde plaats van de coëfficiëntenranglijst. Zie hieronder de virtuele stand voor komend seizoen:

5. Frankrijk - 48,581

6. Nederland - 46,400

7. Portugal - 43,716

Feyenoord puntenkanon

Het verschil is immens: afgelopen seizoen stokte de coëfficiëntenopbrengst van Feyenoord op slechts vier punten, goed voor een gedeelde 62ste plek op de Europese ranglijst. De Rotterdammers presteerden daarmee minder dan bijvoorbeeld Slovan Liberec en hielden gelijke tred met CFR Cluj. Een gigantische metamorfose bracht Feyenoord tussen de Europese elite: de ploeg van Arne Slot scoorde 24 punten en moet daardoor alleen Liverpool, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Manchester City, Bayern München en Chelsea voor zich dulden.

Luister hier onze nieuwste podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat die clubs meer punten hebben verzameld, hebben ze te danken aan de vele bonuspunten die gepaard gaan met het bereiken van de volgende ronde in de Champions- of Europa League. Clubs in de Conference League werden dit seizoen aanzienlijk minder beloond met extra punten bij het overleven van een ronde. Puur gekeken naar de opbrengst in wedstrijden is Feyenoord echter bijna koploper van Europa. Alleen Liverpool, dat zaterdag nog de CL-finale speelt tegen Real Madrid, heeft meer punten overgehouden aan de duels.

1. Liverpool - 21

2. Feyenoord en Eintracht Frankfurt - 20

3. AS Roma - 17

Kracht van het collectief

De jaren dat Ajax het Nederlandse voetbal weerhield van de status als het lachertje van Europa, liggen in het verleden. Niet alleen de Amsterdammers scoorden dit seizoen punten voor de coëfficiëntenranglijst. Alle vijf de deelnemers overwinterden in de groepsfase en zorgden daarmee gezamenlijk voor een tsunami aan punten. Veelzeggend: Vitesse is met negen behaalde punten de minst presterende ploeg, terwijl het de afgelopen seizoenen regelmatig voorkwam dat een ploeg al van het Europese toneel verdwenen was als de coëfficiëntenpunten verdeeld werden.

• Feyenoord: 24 punten

• Ajax: 22 punten

• AZ: 13

• PSV: 10

• Vitesse: 9

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: