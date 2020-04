Zelfs in coronatijd draait overleg eredivisie uit op Poolse landdag

Door Sjoerd Mossou



Maar de irritatie bij vrijwel alle clubs was groot over koploper Ajax, zo leerde een rondgang langs diverse betrokkenen. Dat technisch directeur Marc Overmars in De Telegraaf op eigen houtje een voorschot nam op een acuut competitie-einde, leidde tot ergernis in alle geledingen van de eredivisie. Ook in Eindhoven en Alkmaar, waar ze in grote lijnen dezelfde standpunten hebben als in Amsterdam. Wel stellen AZ en PSV de route van de meerderheid te willen volgen.