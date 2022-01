Zelfs arbiter Makkelie heeft door waar PSV de ruimte weggeeft

Zondag PSV tegen Ajax. Nu al benieuwd wie de topper in het veld regisseert. In twee van de laatste vier edities was de nummer 10 van Ajax de uitblinker. Dat is geen toeval. Eerst leefde Davy Klaassen zich als ‘10’ uit in het bekerduel vorig jaar februari in de Johan Cruijff Arena (uitslag 2-1). Later greep Steven Berghuis de hoofdrol bij de 5-0 van afgelopen herfst.