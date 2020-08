Zeefuik voor vier miljoen euro naar Hertha BSC

Zeefuik is al in Berlijn om de laatste plooien van het contract met zijn nieuwe werkgever glad te strijken en zich medisch te laten keuren. Daarmee krijgt de 22-jarige Amsterdammer eindelijk zijn zin, al is het veel later dan hij had gehoopt. Het heeft weken geduurd voordat FC Groningen en Hertha BSC het eens werden over de overgang van ‘de tank’.