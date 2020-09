Zahavi tekent voor twee jaar bij PSV, Ajax meldde zich ook voor Israëlische spits

De 33-jarige Zahavi komt transfervrij over van Guangzhou R&F. ,,Eran is een echte goalgetter met een geweldig trackrecord en voegt ervaring aan onze jonge selectie toe’, reageert technisch manager John de Jong op de website van PSV.



,,Ik heb een geweldige tijd gehad in China, maar ik wil nog één keer in Europa laten zien wat ik kan”, vertelt Zahavi. ,,PSV is voor mij een geweldige kans. Spelen om de prijzen en aanvallend voetbal. Er ligt hier een mooie uitdaging en ik kijk er naar uit om in Nederland te spelen.”



PSV was op zoek naar aanvallende versterking nadat Sam Lammers vertrok naar Atalanta Bergamo. Zahavi kan nog niet meteen aansluiten bij PSV, omdat daarvoor nog wel wat hobbels te nemen zijn.