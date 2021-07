Zahavi geniet van samenwerking met Götze: ‘Hij maakt mijn leven makkelijker’

Zahavi wil maar zeggen: er moet nog altijd een return in Istanboel gespeeld worden. Zelf gaf hij in elk geval het goede voorbeeld tegen de Turken; hij was vaak de eerste die de verdediging van Galatasaray onder druk zette en maakte ook snel de eerste goal.

,,Het was een prachtige avond voor iedereen in het stadion. Wat het mooiste was? Dat de fans er weer waren en dat we hen een mooie avond hebben kunnen schenken. Het belangrijkste is dat we een grote stap hebben gezet richting de volgende ronde. Voor de sfeer en de spirit in de groep is dit natuurlijk ook een goed resultaat”, zei Zahavi, die vorig seizoen zeventien keer scoorde in 33 duels voor PSV.

Volledig scherm Eran Zahavi zet PSV op 4-1. © ANP

Vorig seizoen speelde Zahavi bijna altijd in het 4-2-2-2 systeem naast Donyell Malen, maar zijn aanvalspartner lijkt op weg naar Borussia Dortmund. PSV speelde vanavond opnieuw in een 4-2-3-1 formatie, met Noni Madueke, Mario Götze en Yorbe Vertessen in de rug van de Israëlische spits.

,,Het is heerlijk om samen met Mario Götze te spelen. Hij maakt mijn leven op het veld een stuk makkelijker, want hij doet bijna alles goed. Ik ben blij bij deze club. Iedereen heeft mij gesteund in de moeilijke tijd. Vorig seizoen was lastig voor ons, maar ik weet zeker dat dit seizoen anders zal zijn, een stuk beter. Dat gevoel heeft iedereen binnen de club.”

Topavond

Volledig scherm Marco van Ginkel. © Brunopress Ook Marco van Ginkel straalde na afloop. ,,Het was een topavond. Als je de eerste wedstrijd met 5-1 wint, dan begin je natuurlijk heel lekker. Dit was zeker genieten, ook voor ons op het veld. De beleving was ook heel mooi, de sfeer op de tribunes was super", zei Van Ginkel, de nieuwe aanvoerder van PSV.

,,Het was slecht dat we kort voor rust de 2-1 tegen kregen, maar kort na rust maakten we gelukkig zelf de 3-1. Met een paar invallers kregen we weer nieuwe energie in de ploeg en konden we nog twee goals maken,” aldus Van Ginkel.

Van Ginkel werd na 63 minuten vervangen door zijn zwager Davy Pröpper, die na vier seizoenen bij Brighton terugkeerde in Eindhoven. ,,Ik had nog wel verder gekund hoor, maar er komt nog genoeg aan dit seizoen. Het is goed dat meerdere jongens hun minuten hebben gemaakt. Of dit nog mis kan gaan volgende week? Haha, ik hoop van niet. Nee, dit mag niet meer mis natuurlijk.”



De return is volgende week woensdag (20.00 uur) in het stadion van Istanbul Basaksehir. De winnaar gaat door naar de derde voorronde van de Champions League, daarna volgen nog de play-offs.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Ik heb genoten van de fans, van de mooie goals en we zetten een mooie stap naar de volgende ronde, maar we zijn pas op de helft", zei PSV-trainer Roger Schmidt. De Duitser zag veel dingen die hem bevielen. ,,We bleven druk zetten, 90 minuten lang. We kregen veel kansen en zij niet. Vorig jaar kregen we ook veel kansen, maar we scoorden niet. Nu wel.”

Volledig scherm PSV-trainer Roger Schmidt met uitblinker Eran Zahavi. © ANP

,,Het was niet perfect, zeker in de eerste helft konden we de wedstrijd nog beter controleren. Maar alle spelers gingen mee in het spel en dat was vorig jaar niet altijd zo en dan werkt het niet. We gaan nu genieten en ons voorbereiden op volgende week. We moeten Turkse clubs nooit onderschatten.”