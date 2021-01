Zahavi blij met goede start van 2021: ‘Laten we 2020 maar snel vergeten’

,,Het was een vervelende en zware start voor mij bij PSV", zei Zahavi na afloop bij ESPN. ,,Ik had lang doorgespeeld in China en moest bij PSV direct door, maar ik kon mijn ritme niet vinden. Toen kreeg ik ook nog te maken met corona, veel Europese wedstrijden en belangrijke interlands met Israël, dus het was lastig dat ik niet eens een weekje rustig kon trainen bij PSV. De winterstop was nu kort, maar het was voor mij lekker even twee weken rustig te kunnen trainen met de groep. Dat was zowel lichamelijk als geestelijk goed voor mij. Mijn lichaam had echt even rust nodig, dat merkte ik al langer.”



Zahavi scoorde in de eerste seizoenshelft drie keer: twee keer in de Europa League en tegen ADO Den Haag (4-0 winst) in de eredivisie. ,,Daar was ik natuurlijk niet tevreden mee, dat lijkt me logisch. Dat ik nu twee keer kon scoren in zo'n grote wedstrijd voelt dan ook goed. Het voelt als een nieuwe start. Iedereen wil 2020 zo snel mogelijk vergeten en dat geldt ook voor mij. In 2021 moeten er mooie dingen gaan gebeuren.”