Zaakwaarnemer Ihattaren des duivels: ‘Er is gelogen door PSV, dit accepteer ik niet’

Mino RaiolaPSV heeft zich de woede op de hals gehaald van zaakwaarnemer Mino Raiola. Hij is vooral boos op trainer Roger Schmidt, die afgelopen week op ramkoers lag met Mohamed Ihattaren en hem niet selecteerde voor PSV-Ajax. ,,Er is gelogen en amateuristisch gehandeld door de club”, vindt hij. Speelt Ihattaren volgend seizoen nog voor PSV? ,,Ik kan de toekomst niet voorspellen”, zegt de zaakwaarnemer.

Even terug naar afgelopen weekend. Ihattaren (19) bleef afgelopen week buiten de wedstrijdselectie van PSV. Schmidt lichtte dat zondagmiddag na Ajax-PSV toe en stelde dat Ihattaren zich onmogelijk had gemaakt tijdens en na het duel met Olympiakos.

Wild geërgerd

Raiola heeft zich wild geërgerd aan de verklaring die de club naar buiten heeft gebracht. ,,Dit hoort toch niet? Er is ook nog eens aantoonbaar gelogen, omdat bijvoorbeeld de spelersgroep helemaal niet voltallig achter de beslissing staat. Dat deed PSV wel voorkomen. Er is zelfs gevraagd om een collectieve verklaring af te geven, maar dat is geweigerd”, zegt hij.

Andere lezing

PSV heeft een totaal andere lezing en benadrukte bijvoorbeeld dat Ihattaren op alle manieren is geholpen na een moeilijke periode in zijn leven. In de verklaring van de club stond dat hij ook is geholpen door de spelers.



Hij maakte er dit seizoen op alle manieren een potje van, zo vindt de club. Daarbij spreken de kille cijfers van wedstrijden in dit seizoen bepaald niet in het voordeel van de middenvelder, die met 2 goals en 1 assist een weinig aansprekend moyenne overlegt. Raiola wil niet over de sportieve inhoud praten - ‘dat doe ik met mijn spelers zelf’ - maar vooral over het proces dat PSV gebruikte om de tijdelijke verwijdering van Ihattaren bekend te maken.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Mohamed Ihattaren, Denzel Dumfries en Donyell Malen worden door Mino Raiola begeleid. Ook heeft hij Pablo Rosario in zijn stal. © ANP

Malen en Dumfries

De zaakwaarnemer benadrukt dat hij helemaal nooit ‘de pers zoekt’ om zijn verhaal te doen of dingen te lekken. Nu vindt hij dat een keer anders, omdat PSV en in dit geval Roger Schmidt in zijn ogen een totaal verkeerd pad heeft gekozen. ,,Heb je mij gehoord toen Denzel Dumfries en Donyell Malen (hij begeleidt beide spelers, red.) op de bank zaten? Nee toch?”, zegt hij. ,,Niemand zal zeggen dat zij geen goede profs zijn. Helemaal niemand.”

PSV onwaardig?

Over Ihattaren werd dat door PSV dus wel aangegeven, althans op basis van wat er vorige week gebeurde. Hij maakte er rondom en tijdens het duel met Olympiakos een rommeltje van, vond Schmidt. Tegen Ajax speelde hij dus niet mee.

Raiola vindt dat er ook door Ihattaren fouten zijn gemaakt, maar geeft eveneens aan dat PSV nu in zijn ogen opzichtig handelt. ,,Ik heb zo'n verklaring als deze nog nooit meegemaakt. Als je van elkaar af wilt, kun je daar ook op een andere manier op aansturen. Ik moet hier goed over nadenken en accepteer deze handelwijze niet. Wat er gaat gebeuren nu? Voor mij is het heel makkelijk, ik handel altijd in het belang van de speler. Met Roger Schmidt en mij komt het ook niet meer goed, dat kan ik al wel zeggen. Met Toon Gerbrands (algemeen directeur van PSV, red.) onderhoud ik wel een goede relatie en we moeten dit samen bespreken. Ik vond deze verklaring op alle manieren PSV-onwaardig, eenzijdig en gewoon bezijden de waarheid. Dat kan niet en hoort niet bij PSV”, zegt hij.

Trainen

Tenslotte nog: gaat Ihattaren woensdag weer trainen? ,,Dat hoef ik hem echt niet te vertellen”, zegt Raiola. ,,Natuurlijk gaat hij. En hij gaat zijn best doen. Mohamed doet gewoon wat hem door de club wordt opgedragen.”

Volledig scherm Mo Ihattaren wekte bij supporters wrevel met posts op sociale media, maar intern bij PSV is hij vooral gekapitteld wegens onprofessioneel gedrag rondom de wedstrijd tegen Olympiakos. © AD