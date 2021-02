Wulpse Mo Ihattaren flirt op social media zo met Ajax dat hij op een golddigger lijkt

Overdreven vaderlandsliefde is me vreemd en Ajax is niet de voetbalclub waar mijn voorkeur naar uit gaat. Toch gloeide mijn Barbapapa-lichaam donderdagavond van bewondering en trots. Voor niet heel veel voetballers is weggelegd om het spel te mogen dicteren, maar alsof het 1971, 1995 of 2019 was had Ajax in Lille de bal. Dat ding 80 procent van de tijd bezitten is geen garantie voor succes. Maar mooi verliezen, daar heb ik vijftig jaar over gedaan, daar valt mee te leven omdat je weet dat al het schitterende en gedurfde is gezien.