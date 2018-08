Woud laat invitatie voor Oranje schieten en kiest voor Nieuw-Zeeland

Michael Woud, de 19-jarige keeper van Willem II, gaat niet in op de invitatie om uit te komen voor Oranje-onder-20. Vorige week plaatste bondscoach Bert Konterman hem op de lijst voor de voorlopige selectie, die begin september een oefenwedstrijd tegen Portugal speelt.

Woud zegt in Nieuw-Zeelandse kranten de verrassende uitnodiging wel overwogen te hebben. ,,Want Nederland is natuurlijk groot voetballand", aldus de keeper die een Nederlandse vader heeft. Bij het nemen van de beslissing liet hij zijn hart spreken. ,,Ik wil voor Nieuw-Zeeland uitkomen op WK-eindronden en het land verder op weg helpen", zei Woud, die Fritz Schmid, de bondscoach van Nieuw-Zeeland, zaterdag van zijn beslissing op de hoogte bracht.

Willem II gaf de doelman eerder deze maand geen toestemming om met Nieuw-Zeeland onder 20 deel te nemen aan de Oceanië Cup. Daar plaatste het land zich voor het WK onder 20 volgend jaar in Polen. De doelman zegt aan dat toernooi mee te willen doen.

Voor Woud wordt dat al zijn derde WK-eindronde. In 2015 deed hij mee met Nieuw-Zeeland bij het WK onder 17. Vorig jaar vestigde hij zijn naam bij het WK onder 20, waar hij alle wedstrijden onder de lat stond. Hij verdiende er een uitnodiging voor de A-selectie mee. Vorig jaar oktober kwam hij tegen Japan nog niet tot speelminuten. In juni was hij bij een 2-1 zege op India wel de keeper van Nieuw-Zeeland.

Woud kondigde ook aan zich beschikbaar te stellen voor de onder 23-selectie van Nieuw-Zeeland die zich volgend jaar gaat proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.