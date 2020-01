Wormuth: Iedereen die denkt dat we van Feyenoord winnen, snapt het niet

Heracles speelt morgen thuis tegen Feyenoord. Trainer Frank Wormuth is vol ontzag voor de Rotterdammers. „Feyenoord is helemaal terug sinds Dick Advocaat daar trainer is.”

Zijn ploeg verloor twee duels op rij en treft met Feyenoord en Willem II nu twee betere tegenstanders op rij. „Die twee duels kunnen we verliezen, maar het gaat erom hoe we verliezen,’’ zegt Wormuth. ,,We willen de duels gebruiken om terug naar de basis te gaan. Geen druk, maar weer als een team aan het werk. Als het minder gaat dan wil iedereen zichzelf helpen, maar we zijn een team.”

De laatste twee dagen werd er het nodige gepraat bij Heracles. Over oplossingen. „Vorig jaar verloren we na de winterstop en na de zomer ook. Het lijkt normaal voor het team, daarom zeggen we: denk niet te veel na, vergeet de verwachtingen, ga terug naar ons spelidee. Als iemand denkt dat we van Feyenoord winnen: die snapt het niet. Feyenoord is helemaal terug sinds Dick Advocaat daar trainer is.”

Vormdip

De Heracles-trainer wil de vormdip alleen ook weer niet te groot maken. „We hebben het over een week, waarin we onze normale vorm niet gevonden hebben en twee keer verloren. In de training ging het vrijdag goed, dat willen we in de wedstrijden weer zien. Het team weet ook wat het moet doen, terug naar de roots.”