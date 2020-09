Wordt het de route-Afellay of de route-Aissati voor Ihattaren?

Door Maarten Wijffels



Een jaar geleden in oktober speelde PSV ook in het Lerkendal Stadion van Trondheim. De poulefase in de Europa League was toen al volop bezig. Binnen een kwartier vond Mohamed Ihattaren Pablo Rosario die uit zijn pass scoorde. Die avond won PSV afgetekend met 4-1.



Een assist van Ihattaren, kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Zondag, na weer een onzichtbaar optreden, gingen in de rust van het duel met Heracles zijn cijfers rond op sociale media. Nul goals en nul assists in zijn laatste 11 officiële wedstrijden. Een serie die verder teruggaat dan alleen dit seizoen en de huidige trainer Roger Schmidt.