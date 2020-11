Wolkbreuk, racisme en onrust in de bestuurskamer: Ajax kende al vaker een bizarre voorbereiding

Overspoeld door een coronagolf (met wellicht relatief beperkte gevolgen) beleeft Ajax een bijzonder roerige voorbereiding op het Champions League-treffen met FC Midtjylland. Als we een blik op het Europese verleden werpen, blijkt dat de aanloop voor Ajax wel vaker in de war werd geschopt.

Real Zaragoza - Ajax (1987)

Ajacieden na de return in Amsterdam.

Vlak voor het halve finaleduel in de Europa Cup II tegen het Spaanse Real Zaragoza werd het veld geteisterd door een wolkbreuk die zijn weerga niet kende. Het leverde al op voorhand kolderieke momenten op: de bal kon nauwelijks van A naar B worden verplaatst. Voor scheidsrechter Zoran Petrovic was dat geen probleem: er moest en zou gevoetbald worden. In een heus waterballet blijkt Ajax uiteindelijk het meest waterproof: de Amsterdammers hanteerden de lange bal het best en wonnen met 2-3.

Ajax - Örebro SK (1991)

Na een jaar uitgesloten te zijn van deelname aan Europees voetbal, keerden de Amsterdammers in 1991 terug op het internationale podium. De aanloop naar een thuiswedstrijd zal echter nooit zo vreemd hebben gevoeld als op die woensdagavond in september. Na het beruchte staafincident, waarbij Austria Wien-doelman Franz Wohlfahrt met een ijzeren staaf werd bekogeld, moest Ajax als straf drie ‘thuisduels’ in Düsseldorf afwerken. Tegen het Zweedse Örebro SK werd een klinkende 3-0 zege geboekt. Het bleek de opmaat voor een succesvolle campagne, die eindigde met de trofee in de Amsterdamse handen.

Atlético Madrid - Ajax (1997)

In 1997 waren het uitspraken van de excentrieke Atlético Madrid-voorzitter Jesus Gil y Gil die de verhoudingen messcherp stelden. Ajax had het heenduel in eigen huis gelijkgespeeld tegen de Madrileense club, maar het was niet het spel waar Gil y Gil na afloop over sprak. ,,Het lijkt daar Congo wel. Ik zag overal van die snelle zwartjes in die ploeg. Komen ze misschien uit een oliebollenmachine? Ik respecteer wel ieders huidskleur, hoor”, probeerde hij zijn uitspraken nog te bagatelliseren. Het leidde tot enorme woede bij de selectie van Ajax, die sportief hun gram haalden. Ajax won met 2-3 in Madrid en bereikte de halve finale van de Champions League.

Voorzitter Gil y Gil op Schiphol.

AC Milan - Ajax (2010)

Hommeles in de Amsterdamse bestuurskamer, daags voor het Champions League-treffen met grootmacht AC Milan. Martin Jol werd na magere resultaten op straat gezet en opgevolgd door een debuterend hoofdcoach: Frank de Boer. De belangen zijn immens: er moet gewonnen worden om te overwinteren in het miljoenenbal. Daardoor voelt De Boer zich bij zijn vuurdoop geroepen spits Mounir El Hamdaoui te passeren in de basiself. Het leidt tot een ruzie die nooit meer wordt gesust, maar ook tot een razendknappe 0-2 zege in het machtige San Siro. De overwinning blijkt de perfecte remedie. Een nieuwe succesperiode is geboren, met vier landstitels op rij tot gevolg.

Ajacieden na de gewonnen wedstrijd in Milaan.

Ajax - Liverpool (2020)

De Engelse landskampioen en Europese grootmacht Liverpool die op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena, normaliter moet het voor supporters het hoogtepunt van het jaar betekenen. Zelden was het decor van het topaffiche echter triester dan twee weken geleden. Alle 54.990 plaatsen bleven leeg, waardoor er een kille ambiance ontstond. Het bleek echter het begin van de sfeerloze voetbalperiode die hoogstwaarschijnlijk de komende maanden zal voortduren.

De lege Johan Cruijff Arena.