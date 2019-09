Woedende Roda JC-fans jagen Mexicaanse geldschieter stadion uit

Uit protest tegen De la Vega bleef een tribune de eerste helft leeg. Daarnaast werd in Kerkrade met witte zakdoeken gezwaaid en toonden de fans de rode kaart. In de rust liepen de gemoederen hoog op toen supporters het hoofdgebouw binnenvielen en De la Vega op de vlucht moest.

Garcia de la Vega is beoogd eigenaar van Roda, maar de fans zien hem liever niet komen. Supporters hadden via Facebook al laten weten dat ze hem gingen uitzwaaien, omdat de Mexicaan in hun ogen weinig waarmaakt van zijn beloften. ,,Laten we op zoek naar een serieus alternatief’’, stond er in een statement. ,,Voor zover bekend zijn deze er, maar is voor elk alternatief een voorwaarde dat Roda eerst afscheid neemt van De La Vega. Laten wij de besluitvorming een handje helpen.”