Witte rook bij Heracles: Wormuth blijft en wil sneller naar de middenmoot

Er is witte rook in Almelo: Heracles en Frank Wormuth gaan nog een seizoen met elkaar door. De club en de trainer hebben lang gesproken over de ambitie. „We willen vanaf het begin van het seizoen meteen een kans hebben om richting de middenmoot te gaan”, zegt de trainer.

De gesprekken over komend seizoen duurden een paar weken, maar ze zijn eruit. Frank Wormuth blijft nog een jaar in Almelo. Over het geld waren Heracles en de trainer er snel uit, over de ambities werd langer gediscussieerd. Heracles speelt al jaren om plek acht tot en met plek twaalf, met af en toe een uitschieter omhoog of omlaag.

Wormuth wil zijn vierde seizoen in Almelo beginnen met een krachtiger doel, het liefst een plek die recht geeft op de play-offs om Europees voetbal. „Het dna van Heracles moet blijven”, vindt de trainer. „Mijn vraag was om niet alleen met ‘projecten’ te werken, dus spelers die we nog helemaal moeten opleiden. Maar ook spelers te hebben die er meteen kunnen staan, zodat we vanaf het begin van het seizoen meteen een kans hebben om richting de middenmoot te gaan. En niet alleen hoeven te wachten op de ontwikkeling van spelers.”

Geen grote uitspraken

Tim Gilissen is blij dat de trainer nog een seizoen blijft. „We hebben het team uitgebreid doorgesproken” zegt de technisch directeur. „Dat hebben we en wat willen we? De doelstelling blijft hetzelfde: eindigen tussen plek acht en twaalf, attractief spel en verrassen met spelers. Onze ambitie is op dit moment om de play-offs voor Europees voetbal te halen, we hebben de aansluiting nog. Maar we zijn geen club van grote uitspraken”

Volledig scherm Een speler van het kaliber Cyriel Dessers ziet Wormuth graag weer bij Heracles. © ANP Sport

Quote Als je uitspreekt dat je de play-offs wilt halen en het niet redt, dan niet. Dat kan, niet iedereen bereikt zijn doel Roderik van Kerkhof, Zaakwaarnemer Frank Wormuth

Wormuths zaakwaarnemer Roderik van Kerkhof zat bij alle gesprekken en merkte dat Heracles wat terughoudend is als het gaat om het uitspreken van een nieuwe ambitie. „Dat hoeft toch niet?”, vindt de zaakwaarnemer. „Als je uitspreekt dat je de play-offs wilt halen en het niet redt, dan niet. Dat kan, niet iedereen bereikt zijn doel. Als Heracles niet had willen voldoen aan de wensen van de trainer, was dat niet erg geweest. Dan waren we een andere weg in geslagen. Nu zeg je heel bewust: ‘We gaan samen een ambitie waarmaken’.”

Andere accenten

„Frank wil dat de accenten wat meer worden verlegd naar spelers die je direct beter maken, zonder dat de filosofie van de club verandert”, gaat hij verder. „Het duurde dit seizoen langer dan de afgelopen twee jaar voor de ploeg op een gewenst niveau zat. Het moet normaal zijn om wel een keer van FC Utrecht te winnen en om niet twee keer in een seizoen van RKC te verliezen.”

Wormuth: „Het eerste en tweede seizoen waren er spelers als Peterson, Kuwas en later Dessers, Merkel en Mauro. Nu begint deze ploeg zich te ontwikkelen, dat wil ik begin komend seizoen niet kwijtraken. Niet te lang wachten, geen stap terugdoen, maar meteen kunnen zeggen dat we op weg zijn naar plek 6,7, 8 of negen. Maar ik weet ook dat er geen garanties zijn.”

Quote Er zijn genoeg voorbeel­den die laten zien dat samenwer­king over vele jaren mogelijk is met jaarcon­trac­ten Frank Wormuth, Trainer Heracles

Jantje of Pietje

Gilissen vult aan:. „Twee jaar geleden haalden we de play-offs, vorig seizoen kon het nog en ook dit jaar zou het kunnen. We willen doorbouwen op wat er nu staat, dat is een goed vertrekpunt voor volgend seizoen. Het is niet te vangen in Jantje of Pietje erbij, het is meer dan dat.”

Dat Wormuth voor een jaar bijtekent en niet langer is omdat hij de zekerheid niet nodig vindt. „We hebben genoeg mindere fases gehad en zijn desalniettemin samen gebleven. Zo zijn we steeds flexibel en praten we ook volgend jaar maart verder. Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat samenwerking over vele jaren mogelijk is met jaarcontracten.”