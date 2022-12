Winterstop van acht weken, hoe kom je die door? ‘Feyenoord kan weleens de lachende derde zijn straks’

Ajax buigt in kwartier 3-0 achter­stand om en wint spectacu­lair oefenduel met 5-4 van FC Volendam

Het is even afkicken na zeventien dagen non-stop WK-voetbal dat er twee rustdagen zijn ingepland, maar gelukkig rolt de bal altijd wel ergens op deze aardbol. Vandaag speelde Ajax een spectaculair oefenduel met FC Volendam, dat uiteindelijk in 5-4 eindigde.

7 december