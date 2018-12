Winterkampioen eerste divisie is nog lang niet zeker van titel

Keuken Kampioen DivisieSparta kan morgen winterkampioen worden in de eerste divisie, maar een groot feest op het Kasteel? Daarvoor is het nog veel te vroeg. Want wie als koploper het jaar afsluit, heeft slechts 39 procent kans op de titel.

Door Wietse Dijkstra



Een overwinning bij Jong Ajax en Sparta gaat de feestdagen in als de nummer één van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Dat zou fantastisch zijn’’, zegt Manfred Laros, algemeen directeur van de Rotterdamse club. ,,Als we winterkampioen worden, mogen we daar trots op zijn. Dan gaan we daar met de kerst van genieten. Maar daarna gaat de focus snel weer op de tweede competitiehelft.’’

Ook Laros weet namelijk dat de koppositie halverwege het seizoen in de eerste divisie geen enkele garantie biedt. Sinds begin deze eeuw stonden slechts zeven van de achttien winterkampioenen (39 procent) aan het eind van de rit met de schaal in hun handen.

Hoe anders is dat een niveau hoger, waar de ‘Herbstmeister’ sinds 2000 liefst 71 procent kans maakt op de titel. In de eredivisie zijn er ook een stuk minder gegadigden. Slechts vijf clubs – PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente en AZ – werden deze eeuw landskampioen. In de eerste divisie waren er in dezelfde periode veertien verschillende kampioenen: FC Den Bosch (2x), PEC Zwolle (2x), De Graafschap (2x), VVV (2x), ADO, Heracles, Excelsior, Volendam, RKC, Cambuur, Willem II, NEC, Sparta en Jong Ajax.

,,Het is heel spannend’’, zegt Laros. ,,Kijk maar naar de ranglijst. Er zijn dit seizoen vier, vijf clubs die kans maken op het kampioenschap. Dat is anders dan drie jaar geleden. Er zijn veel mooie, goede clubs. Dat zie je ook terug in de bezoekersaantallen bij Sparta. En de aandacht die de eerste divisie krijgt is veel groter. Dat is alleen maar leuk.’’