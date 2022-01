Wim Jansen, een grootheid van wie tot zijn eigen blijdschap nog nergens een standbeeld staat

Door Mikos Gouka



In mei van het afgelopen jaar bracht de officiële supportersvereniging De Feijenoorder een speciale magazine uit over Wim Jansen. Het was een paar maanden voor de 75ste verjaardag van de voormalige speler, trainer en technisch directeur van Feyenoord, naar dinsdag bleek zijn laatste verjaardag. Jansen, bepaald geen liefhebber van het geven van interviews, kwam zelf ook aan het woord, al was het vrij summier. De vraag luidde: ‘Welke speler uit het huidige voetbal, in Nederland of daarbuiten, lijkt qua spel en voetbalinzicht het meest op u als voetballer destijds?’