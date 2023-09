Willem van Hanegem blij met CL-loting Feyenoord: ‘Ik denk dat ze op de tweede plek gaan eindigen’

In de nieuwste aflevering van de podcast Willem & Wessel bespreekt Willem van Hanegem de stand van zaken bij Ajax. De Kromme vindt het opmerkelijk dat de Amsterdammers de sleutel van de club volledig in handen van technisch directeur Sven Mislintat lijken te leggen.

,,Je wordt er niet vrolijk van als je naar Ajax kijkt’’, is Van Hanegem kritisch. De oud-international zet met name zijn vraagtekens bij de werkwijze van Sven Mislintat. ,,Wat ik vooral niet begrijp, is dat er iemand is gekomen die zo verschrikkelijk veel geld uitgeeft aan spelers die ze eigenlijk al rond hebben lopen. Ik vind het zo gek dat niemand bij Ajax zegt: stop daar nou mee. Denk je nou echt dat zo'n Davy Klaassen veel minder is dan die gasten die zijn gehaald? En dan heeft Klaassen ook nog het Ajax-gevoel.’’

In de definitieve selectie van het Nederlands elftal zijn drie doelmannen opgeroepen. Andries Noppert, Mark Flekken en Bart Verbruggen strijden om een plek onder de lat, nu Justin Bijlow opnieuw geblesseerd is. ,,Oranje heeft een keepersprobleem, ja’’, aldus Van Hanegem. ,,Voor nu zou ik Noppert erin zetten. Ik vind het vreemd dat er geen club is die naar hem omkijkt, hij kon toch best aardig keepen?’’

‘Mooie loting’ voor Feyenoord

Van Hanegem ziet kansen voor Feyenoord in de groepsfase van de Champions League, waarin de Rotterdammers werden gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic. ,,Het is een mooie loting. Het enige wat je tegen Atlético niet moet doen, is je gek laten maken. Zij vinden het echt niet fijn als je ze onder druk zet. Ik denk dat Feyenoord op de tweede plek gaat eindigen.’’

Verder bespreken Wessel Penning en Willem van Hanegem in de eerste podcast van het nieuwe seizoen het overlijden van Jan Jongbloed, de situatie bij FC Utrecht, het spel van Noa Lang en maken de mannen een uitstapje naar de WK atletiek. Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform. Door je te abonneren op de podcast, mis je dit seizoen geen aflevering.

