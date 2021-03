Willem II’er Pavlidis goud waard voor Van 't Schip en Griekenland

Invaller Maria begint WK-campagne Curaçao met klinkende zege

26 maart Het Curaçao van bondscoach Guus Hiddink is uit de startblokken geschoten in de lange weg die moet leiden tot het WK in Qatar eind 2022. NAC-verdediger Michaël Maria deed vijftig minuten mee in het eerste kwalificatieduel waarbij St. Vincent en de Grenadines met 5-0 over de knie werd gelegd.