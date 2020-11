Willem II - VVV-Venlo & FC Groningen - Vitesse

PSV ontslaat jeugdtrai­ner na ‘trans­ferap­pjes’ aan Mauro Júnior

19 november PSV heeft afgelopen voorjaar de 33-jarige jeugdtrainer Stefan Maletic weggestuurd wegens vermeende ‘transferappjes’ aan Mauro Júnior. De coach was in juli 2019 bij de jeugdacademie van de Eindhovense club komen werken en kreeg tien maanden later te horen dat hij moest vertrekken. Hij is in Nijmegen momenteel assistent van hoofdcoach Rogier Meijer van NEC.