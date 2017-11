Willem II treft zwalkend VVV in Venlo

Twen­te-ver­de­di­ger Bijen hoopt op punten in 'gestolen' schoen

24 november Verdediger Peet Bijen van FC Twente keek vanavond tijdens de competitiewedstrijd tegen AZ kort na rust een tijdje verwilderd in het rond. Bijen was iets belangrijks kwijt: zijn linkerschoen. ,,De keeper van AZ was op mijn hak gaan staan, daardoor ging mijn schoen uit'', vertelde de verdediger bij FOX Sports.