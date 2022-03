Willem II-leiding grijpt snoeihard in: Fred Grim ontslagen, Joris Mathijsen op non-actief

Er is door de leiding van het tegen degradatie vechtende Willem II ronduit snoeihard ingegrepen. Dinsdagochtend is trainer Fred Grim per direct ontslagen, terwijl technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief is gesteld.

De Tricolores speelden zaterdag thuis met 0-0 gelijk tegen mede-laagvlieger SC Heerenveen, terwijl de wedstrijd gewonnen móést worden. Zeker omdat er na komend weekend (Fortuna Sittard-uit) en de daaropvolgende interlandperiode een extreem lastige periode aanbreekt. Willem II speelt dan achtereenvolgens tegen AZ (thuis), Feyenoord, Go Ahead Eagles (beiden uit), Vitesse (thuis) en PSV (uit). Zaterdagavond sijpelde dan ook al door dat er een crisisoverleg zou plaatsvinden, waarbij onder meer de toekomst van Grim zou worden besproken.

Hoewel het spel tegen de Friezen beter was dan in de weken daarvoor, was het optreden en puntje tegen de Friezen dus niet genoeg om Grim te redden. Hij wordt afgerekend op het feit dat Willem II slechts één van de laatste achttien competitieduels wist te winnen. De club bereidt zich met de huidige stafleden voor op het duel met Fortuna Sittard.

,,Het is erg zonde dat aan mijn nog korte periode bij Willem II een einde komt. Ik heb hier samen met mijn collega's goed kunnen werken, maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet daar waar we willen staan. Het is erg jammer dat de goede samenwerking met de mensen met wie ik dagelijks werkte nu eindigt", zo laat Grim weten.

Exit Joris Mathijsen

Verrassender is het nieuws dat ook technisch directeur Mathijsen per direct op non-actief is gesteld. Op de website van de club laat Willem II weten dat er een verschil van inzicht over het technische beleid van de club is. Niet het feit dát ook hij wordt afgerekend op de huidige malaise is opmerkelijk, maar wel het moment waarop.

De technisch directeur verlengde in november 2020 het contract van toenmalig trainer Adrie Koster, om hem tien duels en twee maanden later te ontslaan. Onder leiding van interim-trainer Zeljko Petrovic redde Willem II het toen net, maar dit seizoen staat er wederom een selectie die niet voldoet. Het is gezien de huidige situatie zeer de vraag of de winterse reparatiewerkzaamheden van Mathijsen het gewenste effect gaan hebben.

Ook hield hij lang vertrouwen in Grim, terwijl binnen de hele club serieuze zorgen waren. En dus staat ook zijn positie nu zwaar onder druk, ondanks een doorlopend contract tot 2024. De rvc (bestaande uit Ruud Vreeman, Ilse Melis, Meindert van Duijvenbode, Herman Kruis en voorzitter Jan van der Laak) is verantwoordelijk voor het beslissen over de directie. Bekend is dat zij zich zorgen maken over de situatie bij de club, in meerdere opzichten.

,,Het valt ons zwaar om na bijna zes jaar waarin we lang, intensief en goed met Joris hebben samengewerkt, hem op non-actief te moeten stellen. Met de directeur en mens Joris hebben we al die jaren een erg goede relatie gehad", laat Van der Laak weten.

