Willem II krijgt PEC Zwolle op bezoek

Officieel: rechtsback Ligeon na zes jaar terug bij NAC

26 augustus Ralf Seuntjens, Odysseus Velanas, Danny Bakker én Ruben Ligeon. De 29-jarige rechtsback is de vierde versterking voor dit seizoen dat drie wedstrijden onderweg is. Het vastleggen van de clubloze Ligeon is een dag voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag officieel bezegeld.