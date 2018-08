Willem II krijgt favoriete tegenstander Heracles op bezoek

Roulerend NAC evenaart VVV en Elinkwijk

25 augustus Karol Niemczyki (Excelsior), Mark Birighitti (AZ) en Arijanet Muric (De Graafschap) hebben gezamenlijk een plekje in de geschiedenisboeken veroverd. Met drie verschillende keepers in de eerste drie competitiewedstrijden is NAC in een illuster rijtje terechtgekomen.