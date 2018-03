Willem II imponeert, Pasveer en Luckassen de schlemiel

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin koploper PSV het gat met Ajax weer zag verkleinen tot zeven punten, waren de hoogste rapportcijfers niet geheel toevallig voornamelijk voor spelers van Willem II.

Door Leendert Kamsteeg



De Tilburgers kleineerden PSV voor eigen publiek (5-0) en hadden in de persoon van Fernando Lewis de absolute uitblinker in huis. Voor zijn optreden kreeg hij van ons een 8,5 toebedeeld.



De enige andere speler die daar dit weekeinde aan kon tippen was FC Utrecht-middenvelder Yassin Ayoub. Op een mooi cijfer konden ook Willem II’ers Ben Rienstra, twee keer trefzeker tegen PSV, en Elmo Lieftink rekenen. Zij kregen, net als Heracles-aanvaller Brandley Kuwas en Manu Garcia van NAC Breda, een 8. Ruime onvoldoendes waren er voor een groot deel van de selecties van PSV en Vitesse. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

Heracles Almelo – FC Twente 2-1

Heracles Almelo: Castro 6,5; Breukers 6 (90. Van de Berg -), Droste 6,5 (64. Wuytens -), Pröpper 6,5, Baas 6,5; Monteiro 7,5, Jakubiak 6,5, Van Ooijen 6; Kuwas 8, Vermeij 6,5 (80. Gladon -), Peterson 6,5.

FC Twente: Drommel 5; Van der Lely 5, Lam 5, Bijen 5, Cuevas 5; Holla 4, F. Jensen 5, Maher 5; Maria 5, Boere 5 (81. Hooiveld -), Tighadouini 5 (72. El Hamdaoui -).

Arbiter: Blom 5,5.

Man of the Match: Er zijn van die dagen waarop Brandley Kuwas op de rechtervleugel nauwelijks te stoppen is. Tegen FC Twente had de 25-jarige oud-speler van Excelsior weer zo’n avond. In de Twentse derby draaide hij zijn directe tegenstander Cristian Cuevas bij vlagen tureluurs en stond hij met een fraaie pass aan de basis van de 1-1 van Kristoffer Peterson. Alleen de Zweed ondernam meer doelpogingen (vijf) dan Kuwas zelf: vier stuks.

Volledig scherm Brandley Kuwas (midden). © Pro shots

ADO Den Haag – NAC Breda 0-2

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 6 (67. Goppel -), Beugelsdijk 5 (39. N. Kuipers 6), Kanon 5, Meijers 6,5; Immers 5,5, Bakker 5,5, El Khayati 5; Hooi 5, Johnsen 5, Falkenburg 5 (46. Gorter 6).

NAC Breda: Bertrams 6; Sporkslede 6, Mets 6, Pablo Mari 7, Angelino 6,5; Manu Garcia 8, Verschueren 6, El Allouchi 6,5 (82. Nijholt -); Agyepong 6 (77. Vloet -), Umar 7,5, Ambrose 6,5 (71. Korte -).

Arbiter: Makkelie 5.

Man of the Match: Geboren pingelaars als Manu Garcia lopen er in de eredivisie maar weinig rond op het moment. De Spaanse middenvelder liet tegen ADO Den Haag zien dat zijn plafond zeker niet in Breda ligt. Zijn mooiste actie van de avond werd door Umar Sadiq niet bekroond met een treffer, maar met 73 balcontacten was Manu Garcia wel weer de gangmaker die NAC aan de zevende zege van het seizoen hielp.

Volledig scherm Manuel Garcia (rechts). © ANP Pro Shots

Willem II – PSV 5-0

Willem II: Branderhorst 7,5 (46. Wellenreuther 7); Lewis 8,5, Lachman 7, Heerkens 7, Tsimikas 6,5 (51. Wijnaldum 6,5); Chirivella 7, Rienstra 8, Lieftink 8; Haye 7, Sol 7, El Hankouri 6,5 (89. Croux -).

PSV: Zoet 5; Arias 5 (62. Mauro -), Schwaab 4, Isimat-Mirin 4, Brenet 4; Van Ginkel 5 (77. Lammers -), Luckassen 3,5, Ramselaar 5; Bergwijn 5, De Jong 5, Pereiro 4 (79. Rosario -).

Arbiter: Kuipers 6.

Man of the Match: Natuurlijk leverde Willem II als collectief een geweldige prestatie door koploper PSV thuis met 5-0 af te drogen. Maar de Tilburgers hadden in de persoon van Fernando Lewis wel dé absolute uitblinker in de ploeg. De rechtsback stond aan de basis van de openingstreffer van Ben Rienstra en was met vier intercepties, een handjevol weggewerkte ballen en drie gecreëerde kansen een ware plaag voor de linkerflank van PSV.

Volledig scherm Fernando Lewis (links). © Photo News

VVV – Excelsior 2-3

VVV: Unnerstall 6; Rutten 6, Röseler 5,5, Promes 6 (69. Opoku -), Janssen 6 (79. Labylle -); Post 5,5, Leemans 6, Seuntjens 5,5; Castelen 5 (69. Hunte -), Thy 6,5, Van Crooy 6.

Excelsior: Zwarthoed 6,5; Karami 6,5, Mattheij 4,5, Faes 6,5, Massop 6; Faik 7,5, Koolwijk 6,5 (88. Fortes -), Messaoud 6 (80. Vermeulen -); García 6,5 (75. Caenepeel -), Van Duinen 6,5, Bruins 7.

Arbiter: Martens 6,5.

Man of the Match: Dat Excelsior na 27 speelronden in de eredivisie zo goed als veilig is, heeft het voor een flink deel toch ook te danken aan de dit seizoen prima spelende Hicham Faik. De middenvelder met de fluwelen traptechniek was ook tegen VVV weer trefzeker en niet voor het eerst was dat van een flinke afstand. Sinds zijn debuut in de eredivisie was Faik al tien keer trefzeker van buiten de zestienmeter; alleen Sam Larsson (12) scoorde sindsdien vaker van 16+ meter dan Faik zelf.

Volledig scherm Hicham Faik (rechts). © ANP Pro Shots

Roda JC – Sparta 0-2

Roda JC: Jurjus 6; Dijkhuizen 5, Banggaard 6, Auassar 5, Vansteenkiste 5 (74. Ngombo -); Rosheuvel 4, El Makrini 5 (33. Ndenge 5), Gnjatic 5, Gustafson 5; Vancamp 4 (46. Avdijaj 5), Schahin 5.

Sparta: Huth 6,5; Holst 6,5, Fischer 7,5, Chabot 7, Nelom 6; Dougall 6, Mühren 6.5 (78. Van Moorsel -), Sanusi 6, Verhaar 7 (86. Goodwin -), Kramer 5,5, Ahannach 6 (74. Duarte -).

Arbiter: Nijhuis 5.

Man of the Match: Sinds Sander Fischer en Julian Chabot het Spartaanse centrum vormen, lijken de Rotterdammers aan stabiliteit te hebben gewonnen. Als eerstgenoemde dan ook nog gaat scoren, zijn de vooruitzichten op Spangen ineens heel wat zonniger. Mede door zijn eerste treffer sinds oktober 2016, een knappe volley uit de lucht, heeft de ploeg van Dick Advocaat zich in de kelder van de competitie inmiddels weer enige lucht verschaft.

Volledig scherm Sander Fischer (midden). © ANP Pro Shots

FC Groningen – PEC Zwolle 2-0

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Memisevic 6,5, Warmerdam 6,5; Van de Looi 6,5, Bacuna 7, Hrustic 7 (90+6. Antuna -); Doan 6,5, Van Weert 6,5 (77. Reis -), Mahi 6,5.

PEC Zwolle: Boer 6; Ligeon 6 (88. Parzyszek -), Dekker 5, Sandler 5, Van Polen 4; Thomas 5, Bakker 4 (46. Van den Berg 6), Saymak 4,5; Namli 5, Menig 5, Mokhtar 4 (46. Ondaan 6).

Arbiter: Lindhout 6,5.

Man of the Match: Bij blijvende afwezigheid van Lars Veldwijk liet Ajdin Hrustic tegen PEC Zwolle zien dat hij wel degelijk een waardig vervanger is van de Zuid-Afrikaans international. De Australiër scoorde evenals vorig seizoen de Zwollenaren en bezorgde zijn ploeg daarmee pas de eerste overwinning sinds de winterstop. Geen speler schoot in het noorden vaker op doel dan de 21-jarige aanvaller zelf: vier keer.

Volledig scherm © Pro Shots

Ajax – SC Heerenveen 4-1

Ajax: Onana 6; Kristensen 6, De Ligt 7, Wöber 5 (81. Veltman -), Tagliafico 6,5; Ziyech 7, Schöne 6, Van de Beek 6; Neres 6, Huntelaar 5, Kluivert 6,5.

SC Heerenveen: Hansen 5,5; Dumfries 5, Høegh 5, Pierie 6, Woudenberg 5; Van Amersfoort 6, Schaars 5 (73. Rojas -), Thorsby 6; Ødegaard 6, Ghoochannejhad 5 (70. Veerman -), Vlap 5 (57. Zeneli 6).

Arbiter: Kamphuis 6.

Man of the Match: Hij moet er een hoop voor doen om het Amsterdamse publiek achter hem te krijgen, maar Hakim Ziyech slaagde er tegen SC Heerenveen weer eens in. De Marokkaanse technicus heerste op het middenveld en liet bij de treffers van Matthijs de Ligt en Donny van de Beek zien dat hij nog steeds een prima pass en trap in de benen heeft. Door zijn twee assists heeft hij nu alweer voor het vierde seizoen op rij minimaal tien assists op naam staan.

Volledig scherm Hakim Ziyech (links). © ANP Pro Shots

FC Utrecht – Vitesse 5-1

FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 7, Leeuwin 7 (46. Dumic 7), Janssen 7,5, Van der Maarel 7; Klich 7, Strieder 7 (86. Kali -), Ayoub 8,5, Van de Streek 7,5; Labyad 8 (73. Emanuelson -), Kerk 7.

Vitesse: Pasveer 2; Dabo 4 (79. Oude Kotte -), Kashia 4, Miazga 4, Faye 4 (46. Karavaev 5); Serero 4, Van der Werff 3, Mount 5, Foor 6; Matavz 4 (66. Castaignos -), Linssen 4.

Arbiter: Janssen 6.

Man of the Match: Niet voor niets was Feyenoord er als de kippen bij om Yassin Ayoub alvast voor komend seizoen in te lijven. Ook de Rotterdammers zullen hebben gezien dat de kleine middenvelder van FC Utrecht een prima jaargang beleeft en daarin ook vaker scoort dan gewoonlijk. Met twee nieuwe treffers (en een assist) in een tijdsbestek van drie minuten, mede te danken aan een blunderende Remko Pasveer, staat Ayoub inmiddels op zes goals: zo vaak was hij nog nooit trefzeker in één seizoen.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Feyenoord – AZ 2-1

Feyenoord: Jones 6,5; Diks 6,5 (90+3. Nieuwkoop -), Van Beek 6,5, Van der Heijden 6, Haps 7; El Ahmadi 6,5, Toornstra 6, Vilhena 6; Berghuis 6, Jørgensen 6,5, Boëtius 6,5.

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Hatzidiakos 4,5 (46. Vlaar 6,5), Wuytens 6, Ouwejan 5,5; Midtsjø 6, Koopmeiners 6,5, Til 5,5 (75. Van Overeem -); Jahanbakhsh 4,5, Weghorst 5,5, Idrissi 5 (46. Seuntjens 5).

Arbiter: Higler 4.

Man of the Match: Met een uitblinkende Ridgeciano Haps in de basis kende Feyenoord tegen AZ alvast een goede generale voor de bekerfinale van volgende maand. De 24-jarige linksback neutraliseerde de in vorm verkerende Alireza Jahanbakhsh heel behoorlijk en leverde in negentig minuten tijd slechts zes ballen verkeerd in.