‘Willem II heeft recht op Europees voetbal’

Dat is een voldongen feit. Het gaat er deze week om wat er met de resultaten van het huidige seizoen gebeurt. ,,Daar zullen knappe koppen zich over buigen", zegt Koster, die het zelf allemaal niet zo ingewikkeld vindt. ,,Drievierde van de competitie is gespeeld. We staan op een vijfde plaats en dat is niet voor niks", doelt hij op het uitstekende seizoen van de Tilburgse club.

De consequentie van die vijfde plek is dat Willem II voor de vijfde keer in de historie Europa in zou moeten gaan. Koster vindt dat de Tilburgse club daar recht op heeft. ,,Het enige probleem is dat niet iedereen evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Dan zou je de ronde waarin onder meer FC Utrecht - Ajax werd afgelast moeten schrappen. Dat zou voor Willem II geen gevolgen hebben, want daarin verloren we van PSV. Ook dan eindigen we gewoon als vijfde.”

Zo snel mogelijk in overleg

Koster wil zo snel mogelijk in overleg gaan met zijn staf. Daarin zal alvast vooruit gekeken worden naar het nieuwe seizoen. ,,We hebben vier maanden de tijd om aan een goed plan te werken", zegt Koster, die opmerkt dat het wel apart is dat in Duitsland de competitie wel wordt voortgezet. ,,Daar wordt voetbal niet als een evenement beschouwd. Rutte zegt veel te praten met bondskanselier Angela Merkel. Het is jammer dat ze op het gebied van voetbal niet samen optrekken.”

Technisch directeur Joris Mathijsen noemde ‘teleurgesteld’ niet het juiste woord om zijn gevoelens over het afblazen van de competitie te beschrijven. ,,Het belangrijkste is dat de situatie in Nederland snel verbetert en dat iedereen gezond blijft", zegt hij. ,,Vrijdag om half drie hebben we die video-call met de clubs. Dan zal duidelijk worden wat er met het huidige seizoen gaat gebeuren.”

Uitkomsten van vrijdag

De uitspraak van Rutte over het betaalde voetbal riep bij Mathijsen vragen op. ,,Mag je bijvoorbeeld in de aanloop naar de eventuele nieuwe competitie al voor 1 september oefenen, desnoods zonder publiek? Anders kun je pas nog veel later aan een nieuw seizoen beginnen.”