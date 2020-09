Willem II heeft een aardig team, maar verdedigend is het broos

Willem II kan met zijn opstelling dit weekend weinig kanten uit. Aanvoerder en centrumverdediger Jordens Peters begint met een schorsing. Spits Otschi Wriedt en rechtsback Leeroy Owusu zijn wegens respectievelijk een gebroken middenvoetsbeentje en een hamstringblessure een tijd uitgeschakeld. Wat er overblijft is een redelijk ingespeelde ploeg, die verdedigend toch kwetsbaar lijkt. Willem II heeft een sterke selectie, maar geen echte vervanger voor aanvoerder Jordens Peters. Op diens positie wordt het experimenteren. Verder kan Willem II pas op termijn de topspitsen Wriedt en Pavlidis samen in stelling brengen. Dat liep in de voorbereiding best aardig. Ondanks de blessures kan Willem II nog best een aardig team op de been brengen, maar in de laatste linie zijn de mogelijkheden beperkt.