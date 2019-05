Willem II-aanvoerder Peters ziet kansen in bekerfinale: ‘Met Ajacieden in persoonlijke duels komen’

VideoZondag staat Willem II-aanvoerder Jordens Peters voor het grootste duel uit zijn carrière. De verdediger weet dat tegenstander Ajax ijzersterk en torenhoog favoriet is. Toch kijkt Peters logischerwijs naar de eindstrijd uit en heeft hij vertrouwen in een goede afloop.

De Tricolores werken met een fitte selectie toe naar het duel in de Kuip, mede dankzij het feit dat er afgelopen weekeinde geen wedstrijd afgewerkt hoefde te worden. De beslissing nam de KNVB na de Europese successen van de Amsterdamse tegenstander. ,,We hebben het weekend vrij gehad door de veranderingen in het speelschema. Deels gunstig, deels niet. Het had mij niet uitgemaakt nog te moeten spelen. Voor Ajax is het overigens wel fijn. En terecht, als je Europees zo ver komt.”

Teambuilding

Peters kan ontspannen naar de finale toewerken. In aanloop naar de clash met de hoofdstedelingen werd zelfs nog even tijd gemaakt voor wat teambuilding. ,,Maandag zijn we begonnen met toewerken naar deze wedstrijd. Hebben een paar felle trainingen gehad. Nog even gezamenlijk ‘footgolf’ gespeeld en het hoofd leeggemaakt. Donderdag zijn we nog vrij, waarna we tactisch naar Ajax gaan toewerken.”

Volledig scherm Willem II-aanvoerder Jordens Peters. © BSR Agency Renato Tapia werd de grote winnaar van het onderlinge footgolf-toernooi, terwijl de captain niet in aanmerking kwam voor de prijzen. Al had dat volgens de ontspannen Peters een duidelijke reden en was de score van de Peruviaan wellicht niet helemaal betrouwbaar. ,,Ik heb verloren op eerlijkheid. Ik hoor dat Tapia ook een hele goede score had. Maar ons groepje, waarvan ik de scheidsrechter was, heeft het eerlijk afgewerkt. Het was ook hartstikke leuk om te doen. Iedereen is fit, iedereen weet wat voor week dit gaat zijn. Dan is het belangrijk even het koppie leeg te maken en een fijne tijd met elkaar te hebben.”

Voor de Willem II’ers is er de week voorafgaand aan de finale stukken meer aandacht dan normaal, merkt ook de aanvoerder. Peters geniet ervan. ,,Ik vind het leuk. Vooral aan de voorkant kan je ervan genieten. Maar in de wedstrijd moet je wel naar je focus gaan. Ook als team zijnde.”

Genoten van Ajax

Volledig scherm Jordens Peters in duel met Ajacied Donny van de Beek. © BSR Agency Wereldwijd is het niemand ontgaan dat tegenstander Ajax op dit moment de grootste ploegen van de wereld het nakijken geeft. Met ook nog eens oogstrelend voetbal. Het maakt Willem II de grote underdog voor het winnen van de ‘dennenappel’. ,,Dat het een moeilijke wedstrijd wordt is een understatement. Iedereen heeft Ajax tegen Spurs zien spelen. Maar Ajax heeft ook zwakkere momenten en daar hoop je als team op. Ik denk ook dat wij een ploeg hebben die Ajax iets minder kan laten spelen dan gebruikelijk.”

Genoten heeft Peters dinsdagavond wel van de zege van de Ajacieden in Londen, bekent hij. ,,Je kijkt toch als fan van het Nederlandse voetbal. Al heb ik niet staan juichen toen Donny van de Beek scoorde. Daar ben ik altijd rustig in. Maar hartstikke mooi dat Ajax gewonnen heeft. Voor ons maakt het ook niet uit of ze gewonnen of verloren hebben. Al blijven ze nu succes hebben. En succes geeft energie.”

Oplopende spanning

Terwijl heel Tilburg toewerkt naar de finale, waarvan de aftrap zondag om 18.00 uur plaatsvindt, merkt Peters dat de spanning en focus ook bij de club toeneemt. ,,Steeds meer, nu de finale dichterbij komt. Toen we de halve finale tegen AZ speelde, moesten we daarna nog tien competitieduels afwerken. Iedereen was met zijn hoofd in de wolken, maar wij hebben als groep de knop snel omgezet. Eerst moesten we zorgen dat we veilig waren, zodat we met een goed gevoel naar de finale gingen.”

Volledig scherm Willem II reist naar de Kuip af met een goed gevoel. © BSR Agency Dat goede gevoel hebben de Tricolores zich gegeven. Met vertrouwen kan Willem II toewerken naar de eindstrijd. ,,We staan achtste in de competitie en in de bekerfinale. Wat dat betreft is het vertrouwen daar. De laatste dagen zal de spanning toenemen. Uiteindelijk moet die spanning leiden tot een goede focus. Dan het is het ook niet zo erg.”

In duels komen

Volledig scherm Willem II viert feest na het behalen van de finaleplaats in de KNVB beker. © BSR Agency De vonken spatten er de laatste trainingen vanaf. Noodzakelijk ook, wat betreft aanvoerder Peters. ,,We hebben ontzettend fel getraind. Dat is ook de enige manier om het Ajax moeilijk te maken. Je moet met ze in duels komen en dat persoonlijke duel dan ook winnen. Want je zult minder aan de bal zijn dan zij, als je tegen ze speelt. Dat trainen we en daar ligt de nadruk dan ook op.”



De intensiteit zal iets afnemen, wanneer de finale dichter- en dichterbij komt. De accenten zullen verlegd worden naar het meesterplan van Koster. ,,De rest van de dagen gaan we nu gebruiken om een tactisch plan te maken.”