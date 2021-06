Wiljan Vloet nu directeur veerdienst: ‘Geen Derksen of Van der Gijp, ook weleens lekker’

Dit is het programma van Oranje tijdens het EK voetbal

7:26 Het Nederlands elftal begint vanavond tegen Oekraïne aan het EK voetbal. Het Oranje van bondscoach Frank de Boer speelt de drie groepsduels (verder Oostenrijk en Noord-Macedonië) in eigen land. Hoe ziet het complete programma van Nederland eruit? We hebben het voor jou in een handig overzicht gezet.