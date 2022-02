Wilfried Bony moet debuut voor NEC uitstellen: spits heeft werkvergunning niet op tijd binnen

Bony traint sinds vorige week maandag mee met NEC, nadat hij bijna anderhalf jaar clubloos was. Hij kreeg twee dagen later een contract tot het einde van dit seizoen. NEC vroeg meteen een werkvergunning aan voor Bony, maar wist dat het een race tegen de klok ging worden wat betreft zijn beschikbaarheid tegen PEC Zwolle.

Het is nog onduidelijk of Bony donderdag wel speelgerechtigd is voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker. Het voltooien van een werkvergunning kan in het ergste geval enkele weken duren.