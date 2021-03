‘Wijndal speelt over drie jaar bij Real Madrid of Bayern München’

Zo, ooit een wedstrijd gezien met drie eigen goals?

,,Ik kan het me niet heugen. Het was een beetje domme pech. Het hoort wel een beetje bij de Nederlandse manier van denken. Wij willen alleen maar aanvallend en attractief voetbal zien. Dan krijg je doelpuntrijke duels. Of dat verstandig is? Dat denk ik niet.’'

AZ is samen met PSV volop in de race om plek twee. Wie wint die strijd, denk je?

,,Voor mij is sowieso duidelijk dat Ajax kampioen wordt. Voor plek twee heb ik net iets meer vertrouwen in AZ, die zijn als team net iets verder. PSV zit midden in een transitie en doet het uitstekend. Het zal erom hangen.”

Met Boadu, Stengs, Koopmeiners en Wijndal heeft AZ een paar parels in het bezit. Wie gaat de wereldtop halen?

,,Ik ben het meest overtuigd van Wijndal. Daar heb ik echt geen twijfel over. Ik durf wel te zeggen dat hij over drie jaar bij Real Madrid of Bayern München speelt. Die jongen heeft zo’n goede drive met een fantastische mentaliteit. Ik denk dat hij nu al niet minder is dan Tagliafico bij Ajax.”

Volledig scherm Dries Boussatta. © Stanley Gontha