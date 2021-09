Wijndal eindelijk fit en direct aanvoerder bij AZ: ‘Dit is een goede ontwikkeling voor hem’

Morgen tegen PSVOwen Wijndal (21) keert zaterdagavond tegen PSV terug in de basis van AZ en doet dat direct met de aanvoerdersband om de arm, nadat Teun Koopmeiners naar Atalanta is vertrokken. De elfvoudig international is terug van een liesblessure die hem de voorbereiding, het begin van het seizoen en een zo gedroomde transfer kostte.

AZ-trainer Pascal Jansen sprak de afgelopen weken uitvoerig met zijn pupil. ,,Verantwoordelijkheid zit al in zijn natuur. En vorig seizoen is hij ook al eens aanvoerder geweest toen Teun Koopmeiners er niet bij was. Daar komen nu meer dingen bij kijken voor hem en dat is goed. Owen is opgeleid bij AZ en is een voorbeeld voor velen.”



Bruno Martins Indi is de tweede aanvoerder. Jansen geeft toe dat hij met Owen een andere aanvoerder in zijn elftal krijgt dan Koopmeiners. ,,Owen is temperamentvoller en heeft meer gif zijn spel. Teun is wat behoedzamer en analyseert meer.”

Volgens Jansen is Wijndal zichzelf de afgelopen weken vaak tegengekomen. ,,Als je ziet dat je maatjes (Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners, red.) allemaal een stap naar het buitenland maken, dan is dat best moeilijk. En daar kan je dan zelf nauwelijks invloed op uitoefenen door die blessure. Ook ikzelf had niet gedacht dat hij van die spelers de enige zou zijn die nog was overgebleven na de transferperiode.”

Owen Wijndal speelde tijdens het EK 26 minuten tegen Oekraïne en 25 minuten tegen Oostenrijk.

Jansen denkt dat de periode hem ook veel zal leren. ,,Owen is enorm overtuigd van zichzelf en dacht misschien dat hij onverwoestbaar was. Maar alleen Superman is onverwoestbaar in stripverhalen. Het lijf werkte niet mee. We hebben gekeken: waar is nog ruimte voor verbetering? Misschien kan hij nog beter worden in het verzorgen van zijn lichaam buiten het veld.”

Jansen kijkt met genoegen uit naar de thuiswedstrijd van zaterdagavond (21.00 uur) tegen PSV, een tegenstander die AZ vorig seizoen liefst twee keer versloeg. ,,Hier zijn niet de minsten vertrokken natuurlijk, dus het zal een andere wedstrijd worden dan vorig seizoen. Bovendien heeft PSV meer geïnvesteerd dan wij en zijn ze goed aan het seizoen begonnen.”

Jansen kan tegen de Eindhovenaren over een volledig fitte selectie beschikken ondanks dat er veel spelers we zijn geweest vanwege interlandverplichtingen. Hij kiest voor het eerst voor de Deense doelman Peter Vindahl. Die vervangt Hobie Verhulst, die die eerste vier wedstrijden van het seizoen nog keepte. ,,Peter heeft zich even kunnen aanpassen, maar is er nu klaar voor. Hij heeft ook al gespeeld in de oefenwedstrijd tegen Ajax vorige week.”

Owen Wijndal op 3 april dit jaar als trotse aanvoerder van AZ na de gewonnen uitwedstrijd bij Willem II.