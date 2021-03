Wijnaldum snapt WK-ophef: ‘Maar de spelers hebben niet voor Qatar gekozen’

Het ging op de persconferentie van Oranje veel over het omstreden WK in Qatar. ,,,We hebben erover gesproken, omdat het een groot onderwerp is", sprak Liverpool-middenvelder Wijnaldum desgevraagd. ,,Als we ons kwalificeren, kunnen we daarheen om een grotere impact te hebben. Samen met andere federaties. Als is het nu moeilijk te zeggen, we staan pas aan het begin van de kwalificatie.” Maar, zo stelde hij: ,,We kunnen het niet alléén veranderen, en wij hebben er niet voor gekozen om in Qatar te spelen.”