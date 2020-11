Wijnaldum opgelucht na zege op Bosnië: ‘Waren wel toe aan een overwinning’

Direct na afloop van het gewonnen thuisduel in de groepsfase van de Nations League analyseerde Wijnaldum het behaalde resultaat voor de camera van de NOS. ,,We begonnen goed. We hebben nu al een aantal keer gehad dat we de tweede helft pas goed begonnen, maar vandaag was het andersom,” aldus Wijnaldum.



Na rust speelde Oranje juist iets slordiger, merkte Wijnaldum. ,,Toen kregen ze ook wat kansen. Het is moeilijk te zeggen waar dat aan ligt. Misschien willen we te graag, waardoor de ruimtes te groot worden. We verloren vaker de bal en dan wordt het sowieso moeilijk.”