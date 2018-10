Wijnaldum is stilaan de nieuwe Kuyt van Oranje

,,Wijnaldum, die heb ik als coach weleens misbruikt. Tegen de Belgen bijvoorbeeld. Toen speelde hij als veredelde rechtsback.’’ In de tijd dat hij bondscoach was, zei Danny Blind ooit dit over Georginio Wijnaldum. Die keer tegen de Belgen, dat was in november 2016, bij de laatste ontmoeting tussen Oranje en de tegenstander van komende dinsdag.



,,‘Gini’ is erg belangrijk voor ons, omdat hij moeiteloos kan switchen van de ene mindset naar de andere’’, zei laatst ook een andere coach. Jürgen Klopp had Wijnaldum die dag foutloos zien spelen als controlerende middenvelder met zijn club Liverpool tegen Brighton.



Wijnaldum is één van de meest multi-inzetbare voetballers van Europa. En stilaan de nieuwe Dirk Kuyt van Oranje; het zijn twee aardige stellingen. Want dat beeld krijg je bij hem.