Wijnaldum hoopt onder De Boer wél op het middenveld te spelen

,,We hebben met de nieuwe bondscoach nog niet over posities gesproken. Ik heb ook nog niet één op één met hem gezeten”, aldus Wijnaldum dinsdag in Zeist. ,,Ik werd daar opgesteld, dus ging ik daar spelen. En dan doe ik ook gewoon mijn best. Elke speler heeft een voorkeur waar hij wil spelen. Ik speel het liefst op het middenveld.”

De Boer ontmoette de spelers maandagmiddag. In de avond sprak hij de groep voor het eerst als geheel toe. Wijnaldum: ,,De avond was goed. De bondscoach heeft het een en ander gezegd. Het ging er onder meer over hoe hij denkt over voetbal. Hij gaf aan waar we ons nog in kunnen verbeteren en zei ook wat goed ging. Het was positief. Er is in de groep niets veranderd, vind ik. Het is hetzelfde als hiervoor. Alleen met een andere bondscoach natuurlijk.”