Wijnaldum gidst Oranje met hattrick voorbij Estland

Oranje zocht het in aanvallend opzicht vooral aan de rechterkant waar Stengs naar binnen trok en gelegenheidsrechtsback Quincy Promes keer op keer de ruimte indook om met voorzetten te strooien. Dat de Ajacied veelzijdig is, bleek al eerder in zijn loopbaan. In Rusland speelde hij op alle vier de posities in de voorhoede. In Spanje bij Sevilla mocht hij af en toe als rechtsback aan de bak en ook bij Oranje moest hij al eerder die rol invullen.



Het zou een optie kunnen zijn nu Koeman nog niet overtuigd lijkt van de opties Denzel Dumfries en Joël Veltman. Het is van latere zorg als Oranje in maart echt gaat toewerken naar het EK 2020 met drie thuiswedstrijden in de poulefase.