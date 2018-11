‘Wij gaan naar Frankrijk!’ Sterk Brabants tintje aan gouden generatie Oranje Leeuwinnen

Met het behalen van het WK 2019 zetten de Oranje Leeuwinnen hun topreeks voort. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft zich na de EK's van 2013 en 2017 en het WK van 2015 nu voor de vierde keer op rij geplaatst voor een eindtoernooi. De vreugde was intens bij de Brabantse Oranje Leeuwinnen, zoals bij de geblesseerde Jackie Groenen. ‘FRANCE 2019! Mais oui’, jubelt ze op Instagram. Ook Kika van Es en Lieke Martens, de vriendin van NAC-doelman Benjamin van Leer, laten van zich horen. ‘WORLD CUP! FRANCE WE ARE ON OUR WAY!’



De kwalificatie verliep voor de Nederlandse voetbalsters niet bepaald vlekkeloos. Na het gewonnen EK in eigen land waren de verwachtingen torenhoog en met die druk leken de Oranje Leeuwinnen aanvankelijk moeilijk om te kunnen gaan. Omdat de uitwedstrijd tegen Noorwegen werd verloren, was Oranje aangewezen op play-offs om het alsnog tot het WK te schoppen. Via Denemarken en Zwitserland lukte dat eindelijk.



‘Uitzwaaiwedstrijd’

Nederland behoort volgend jaar dus tot de 24 landen die in Frankrijk een gooi gaan doen naar de WK-titel. Het toernooi barst los op 7 juni 2019, de finale is precies een maand later. Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de KNVB, heeft al aangegeven een ‘uitzwaaiwedstrijd’ in de Johan Cruijff Arena of De Kuip te overwegen. ,,Dat zou super zijn, die kans gaan we de komende maanden zeker onderzoeken”, aldus Van der Zee.



Op het WK kan Oranje zich overigens ook kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio van 2020. Daarvoor moeten de voetbalsters zich bij de beste drie Europese landen scharen.