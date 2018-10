Wiegman ziet concurrerende Leeuwinnen als een luxeprobleem

Sarina Wiegman heeft in aanloop naar de finalewedstrijden van de play-offs voor deelname aan het WK van 2019 een moeilijke keuze te maken. Lineth Beerensteyn, vervangster van de pas net weer fitte Vivianne Miedema, maakte dinsdag in de halve eindstrijd tegen Denemarken (1-2) beide doelpunten. Vrijdag was ze in de thuiswedstrijd (2-0) ook al een keer trefzeker.

,,Het lijkt me logisch dat het nu een concurrentiestrijd is'', zei Wiegman tegen Veronica na de zege in Viborg. ,,Het zijn twee totaal verschillende types. Miedema is dodelijk in het zestienmetergebied. Beerensteyn brengt veel explosiviteit. Het is een luxe dat ik kan kiezen.''

Oranje kwam snel achter tegen Denemarken. Beerensteyn maakte 2 minuten later met haar hoofd gelijk. ,,Ik heb wel eens geroepen dat ze niet kan koppen. Deze kopt ze heel goed in'', aldus Wiegman, die er vertrouwen in heeft dat Oranje het WK haalt. ,,Met deze vorm en instelling moet het lukken.''

Een van de hoofdrolspeelsters vanavond was keepster Loes Geurts, die mocht spelen omdat vaste keepster Sari van Veenendaal pas net weer fit is. Geurts nam na winst van de Europese titel door Oranje tijdelijk afstand van de voetbalsport. Ruim een jaar later stond ze bij Oranje in beide wedstrijden tegen Denemarken in de basis. ,,Ik ben vrij in mijn hoofd. Voetbal is wel belangrijk, maar niet meer het belangrijkste'', aldus Geurts vanavond.