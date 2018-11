Wiegman wil rol van betekenis spelen op WK

Nu ze het ticket voor het WK op zak heeft, wil bondscoach Sarina Wiegman maar wat graag vooruit kijken naar de mondiale eindronde. ,,We willen daar een rol van betekenis gaan spelen en goed presteren. Wat dat precies is, daar ga ik geen uitspraken over doen.”

,,Dat hangt ook af van de loting’', zei Wiegman, nadat de Nederlandse voetbalsters de finale van de play-offs tegen Zwitserland hadden gewonnen. ,,We willen ons nu ook heel graag plaatsen voor de Olympische Spelen.’'

Vier jaar nadat de ‘Leeuwinnen’ zich voor het eerst kwalificeerden voor het WK, gaan ze weer naar de mondiale eindronde. ,,Het is ongelooflijk knap wat dit team gepresteerd heeft. We hebben het EK onverwachts gewonnen en daarna is zoveel op deze spelersgroep afgekomen. We hebben soms best ‘struggles’ gehad. Maar als je dan ziet hoe we het volbracht hebben, hoe we met allerlei zaken op en buiten het veld zijn omgegaan, dat is iets om heel trots op te zijn’', aldus Wiegman.

De bondscoach werd tijdens de return tegen Zwitserland gedwongen om snel in te grijpen, nadat Anouk Dekker al in de zevende minuut met rood van het veld was gestuurd. ,,Het belangrijkste was dat we in die fase niet snel een doelpunt tegen zouden krijgen. Dat lukte, we hebben niets weggegeven. Sterker nog, de beste kansen waren voor ons. Dan zie je dat deze groep veel kwaliteit heeft en zo’n enorme wil om de wedstrijd over de streep te trekken.’'

Wiegman wisselde Jill Roord, die eindelijk mocht starten, voor verdedigster Merel van Dongen. ,,Onwijs vervelend voor Jill, maar dit was het scenario dat we hebben bedacht als zoiets zou gebeuren. Ik kan niet een ander wisselen omdat het anders zo sneu is voor Jill. Ik moet doen wat het beste is voor het team en voor het resultaat.’'