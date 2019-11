Wiegman strooit met complimenten naar Leeuwinnen

,,Winnen is nooit vanzelfsprekend en dit was toch een moeilijke wedstrijd, in een andere ambiance dan we gewend zijn en tegen een tegenstander die eigenlijk niet wil voetballen.” Nederland had het alleen in de openingsfase even lastig met de Turkse vrouwen.



Nadat Shanice van de Sanden de score had geopend, ging het hard. ,,Het is altijd lekker als je vroeg scoort. We hebben veel kansen gecreëerd en er ook veel afgemaakt. Als we hard werken en als team functioneren, kunnen we ook tegen teams die heel verdedigend spelen veel kansen creëren", aldus Wiegman, die de twintigjarige Aniek Nouwen centraal achterin een kans gaf. ,,Aniek doet het bij PSV heel goed en ze klopt al een tijdje aan de deur. Ze mocht het nu een keer vanaf het begin laten zien. Ze heeft het goed gedaan."