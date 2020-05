Wiegman stil van overlijden generatiegenoot Migchelsen: ‘Ongelooflijk heftig bericht’

,,Wat een ongelooflijk heftig bericht. Ben er stil van", reageerde Wiegman op de site van de KNVB. ,,We zijn generatiegenoten en hebben jaren met elkaar gevoetbald in Oranje. Zij was letterlijk en figuurlijk onze 'rots in de branding': een grote, sterke en fitte vrouw. Daarna kruisten de paden nog af en toe op en rond de velden. Onvoorstelbaar en verdrietig dat ze zo jong is overleden. Ik wil haar familie en vrienden vanaf deze plaats heel veel sterkte toewensen om dit verlies te kunnen dragen."