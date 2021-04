Wie wordt de nieuwe joker van Ajax?

Klopp wil Van Dijk EK-deelname niet onthouden: ‘Maar weet niet of het verstandig is’

2 april Virgil van Dijk is volop bezig aan een race tegen de klok om alsnog het EK te halen. De verdediger van Liverpool scheurde vorig jaar oktober zijn kruisband en komt dit seizoen niet meer in actie voor The Reds. Jürgen Klopp hoopt dat Van Dijk de kans krijgt om rustig te herstellen.