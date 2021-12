Wie wint de Klassieker? ‘Geen publiek in de Kuip: dat scheelt een jas voor Ajax’

NAC doet Haye aanbieding en gaat contractlo­ze internatio­nal Kosiah vastleggen

De komende weken zal duidelijk worden of NAC en Thom Haye elkaar kunnen vinden in een nieuw verbeterd contract. Nadat de 26-jarige middenvelder begin november aangaf zijn in 2023 aflopende verbintenis te willen verlengen, heeft de clubleiding hem een voorstel gedaan.

16 december